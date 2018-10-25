СК проводит проверку по факту гибели людей из-за ливней на Кубани

В Следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю сообщили о проверке по факту обнаружения тел пожилых мужчины и женщины в местах подтопления в Краснодарском крае, передает РИА «Новости».

«Нашли два тела, пожилые мужчина и женщина. Пока еще непонятно — то ли они стали жертвами непогоды, то ли по какие-то другие обстоятельства были. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что троим другим пострадавшим в результате ливней оказана медицинская помощь, судьба одного человека остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что в результате ливней на Кубани погибли два человека.