Губернатор Нью-Йорка поручил удвоить охрану на инфраструктурных объектах
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо поручил удвоить охрану основных инфраструктурных объектов штата. Об этом говорится на его странице в твиттере.
Уточняется, что Куомо направил 100 солдат Национальной гвардии для этой цели.
Он подчеркнул, что решение направлено на соблюдение общественной безопасности.
Ранее федеральное бюро расследований (ФБР) попросило у граждан США помощи в поиске организатора рассылки бомб известным политикам.