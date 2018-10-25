Губернатор Нью-Йорка поручил удвоить охрану на инфраструктурных объектах

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо поручил удвоить охрану основных инфраструктурных объектов штата. Об этом говорится на его странице в твиттере.

Уточняется, что Куомо направил 100 солдат Национальной гвардии для этой цели.

Он подчеркнул, что решение направлено на соблюдение общественной безопасности.

Ранее федеральное бюро расследований (ФБР) попросило у граждан США помощи в поиске организатора рассылки бомб известным политикам.