ФБР попросило помощи у американцев в поиске организатора рассылки бомб

Федеральное бюро расследований (ФБР) попросило у граждан США помощи в поиске организатора рассылки бомб известным политикам, сообщает CNN.

В ведомстве попросили граждан звонить при наличии любой, самой незначительной информации.

Директор ФБР Кристофер Рэй отметил, что для данного расследования задействованы все ресурсы ведомства.

Ранее в сети появилась фотография одного из взрывных устройств, которые неизвестные отправили ряду американских политиков.