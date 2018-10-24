СК сообщил, в чем подозревается задержанный вице-мэр Сочи

В отношении заместителя мэра Сочи Ивана Бомбергера было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.286 УК России — он подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю

«По версии следствия, чиновник при отсутствии достаточных правовых оснований выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера и прекращению подачи электроэнергии, а ПАО «Кубаньэнерго» - угрозу повреждения эксплуатируемых им объектов», — говорится в тексте официального сообщения.

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Также в ведомстве сообщили о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Сочи Мугдина Чермита, который подозревается в необоснованной выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоэтажного квартирного дома, подлежащего сносу, а также в отношении директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Владимира Малова, который, по версии следствия, не проверил соответствие регламенту инженерных изысканий при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома, не оборудованного системой противопожарной защиты.

Помимо этого сообщается о том, что задержанный директор МУП города Сочи «Водоканал» Сергей Винарский по версии следствия необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе.

Ранее сообщалось, что в Сочи задержали вице-мэра и еще двух чиновников.