В Саратовской области прокомментировали первое место в опросе о пьянстве

Представитель министерства экономического развития Саратовской области заявила, что выводы опроса маркетингового агентства о том, что Саратов является самым пьющим городом в России расходятся с официальной статистикой, передает РИА «Новости».

«Данные любых рейтингов следует сравнивать с объективными данными. Официальные данные Росалкогольрегулирования опровергают выводы маркетологов о высоком уровне потребления алкоголя в Саратове», — сказала представитель ведомства.

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По ее словам, показатели потребления водки на душу совершеннолетнего населения в Саратовской области за первое полугодие составили 1,41 литра при среднем потреблении на уровне 3,16 литра по Приволжскому федеральному округу. Также она обратила внимание, что показатель потребления другой алкогольной продукции в регионе составил 3,83 литра на одного совершеннолетнего, в то время как средний показатель по России составляет 5,45 литра.

Ранее сообщалось, что Саратов был назван самым пьющим городов России.