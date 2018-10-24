Стало известно, когда второй «Титаник» повторит рейс затонувшего корабля

Компания Blue Star Line занимается воссозданием затонувшего в 1912 году «Титаника» и намерена спустить судно на воду в 2022 году, передает CBS.

Согласно имеющейся информации, корабль «Титаник II» обойдется в $500 млн и сможет перевозить 3,3 тыс. человек.

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По словам главы компании Клайва Палмера, судно повторит маршрут корабль в 1912 году: он отправится из Саутгемптона и прибудет в Нью-Йорк. При этом на борту будет достаточное количество спасательных лодок. Кроме того, судно оснастят современными радарами и навигационными системами.

Ранее сообщалось, что меню первого обеда с «Титаника» продали на аукционе.