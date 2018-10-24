Россияне назвали самую престижную профессию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить, какую профессию жители России считают наиболее престижной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно полученным результатам, более четверти респондентов (26%) считают наиболее престижной профессию врача. При этом ее популярность выросла за шесть лет на 14%. Также престижными оказались профессии учителя (16%) и юриста (14%).

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Кроме того, россияне перечислили самые доходные профессии: 15% выбрали профессии прокурора, адвоката и юриста, 13% отдали голоса за профессию в политической сфере, а 12% назвали профессии нефтяника и врача. При этом на выбор профессии у опрошенных повлияли интересы и увеличения (28%), обстоятельства (23%), возможность карьерного роста (16%) и уровень дохода (12%).

Уточняется, что в опросе поучаствовали 1600 россиян старше 18 лет, а погрешность при подсчете результатов не превышает 2,5%.

Ранее были названы самые востребованные профессии России.