На шахте в Кемеровской области возобновлена работа главного вентилятора

Специалисты возобновили работу главного вентилятора на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По имеющимся данным, остановка вентилятора произошла в результате понижения напряжения, из-за чего пришлось эвакуировать работников шахты.

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«Главный вентилятор, остановленный из-за понижения напряжения, работает», — сообщил источник.

Он также добавил, что в настоящее время в забое остаются 12 человек, которые поддерживают жизнедеятельность шахты.

Ранее сообщалось, что из-за остановки главного вентилятора из шахте в Кемеровской области были эвакуированы более ста горняков.