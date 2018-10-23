Из шахты в Кемеровской области вывели горняков после остановки вентилятора

В результате падения напряжения на шахте «Осиновская» в Кемеровской области отключился главный вентилятор, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

«После отключения главного вентилятора из-за падения напряжения на шахте «Осиновская» на поверхность подняты 109 горняков», — сказал представитель экстренных служб.

По его словам, для обеспечения работы шахты под землей остаются 12 человек.