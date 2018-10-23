Савченко пожаловалась на свое колено

Депутат Рады Надежда Савченко, находящаяся в СИЗО по подозрению в подготовке терактов, заявила, что нуждается в двух операциях. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Мне действительно нужно две операции, это старая травма, это из армии, в колене... Одна на мениске, одна из-за порыва крестовидной связки», — сказала Савченко в ходе судебного заседания.

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По ее словам, воспаление возникло на фоне нехватки двигательной активности в изоляторе. Савченко отметила, что врачи посоветовали ей заниматься на тренажерах.

«У меня нет возможности поставить тренажеры, которые даже в мою камеру не влезут. Наверное, пока я буду терпеть боль. Ничего, не в первый раз», — заключила она.

Как сообщалось ранее, на Украине нашли организаторов теракта, в котором должна была участвовать Савченко.