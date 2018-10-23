В Башкирии эвакуировали учеников гимназии из-за задымления

Из гимназии в городе Стерлитамаке эвакуировали около 650 человек из-за задымления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря МЧС Башкирии Елену Мавлютову.

Сообщение о задымлении в одной из гимназий города поступило спасателям в 8.45 (6.45 мск).

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«Происходило незначительное задымление в столовой на первом этаже кирпичного трехэтажного здания гимназии. Произошло короткое замыкание электроплиты без последующего горения в помещении столовой», — пояснила Мавлютова.

Работники школы эвакуировали из здания 648 человек, в том числе 621 ребенка. Еще 40 человек были выведены пожарными.

Ранее сообщалось, что в Томске при тушении развлекательного центра эвакуировали 100 человек.