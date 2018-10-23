В Москве задержанный за кражу велосипеда мужчина сознался в семи убийствах

Мужчина, которого задержали в Москве по подозрению в краже велосипеда, во время допроса признался, что убил семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина был задержан за кражу велосипеда, но в ходе допроса он сознался в убийстве семи человек», — рассказал источник.

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Он добавил, что в данный момент правоохранители проверяют причастность задержанного к этим преступлениям. В настоящее время на него заведено уголовное дело по статье «Кража».

В пресс-службе столичного МВД добавили, что задержание мужчины 1989 года рождения произвели сотрудники полиции на юго-западе Москвы. В ведомстве отметили, что его причастность к особо тяжким преступлениям в данный момент проверяется.

Ранее сообщалось, что житель Минска украл у соседа велосипед и спрятал за спутниковой тарелкой.