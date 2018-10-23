Комиссия по правам человека в США отказалась сотрудничать с коллегами из России

Комиссия по правам человека в США сочла невозможным сотрудничество с Советом по правам человека при президенте России, так как последняя организация является государственной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу СПЧ Михаила Федотова.

Федотов рассказал, что он написал письмо с запросом о сотрудничестве главе комиссии Кэтрин Ламон. В нем он предложил американской стороне помогать гражданам США, которые оказались в заключении в России. В обмен на это Федотов рассчитывал, что правозащитники Соединенных Штатов уделять внимание заключенным в США россиянам. По словам главы СПЧ, американская сторона не заинтересовалась этим предложением.

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«В перевод на русский язык [их ответ] звучит как «шли бы вы отсюда, господа». Нехороший ответ. Они обосновали его, что «мы не работаем с правительственными организациями». А кроме того, нет никакой компетенции за рубежом», — сказал Федотов.

Он подчеркнул, что такой ответ его «не удовлетворяет» и пошутил, что «не будет его обжаловать» президенту США Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что СПЧ при президенте России направил в комиссию по гражданским правам США обращение с предложением установить регулярные контакты.