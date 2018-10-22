Борис Джонсон сравнил убийство Хашукджи с отравлением Скрипалей

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом он заявил в своей колонке для Daily Telegraph.

Джонсон заявил, что в обоих случаях имеет место расправа над оппонентами на чужой территории при поддержке государства.

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По его мнению, такие ситуации являются «диким предупреждением» для каждого уехавшего из страны диссидента, критикующего режим.

Ранее появились записи с камер видеонаблюдения, на которых присутствует один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.