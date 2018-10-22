Тамбовские спасатели сняли мужчину с высокой ели и отправили в психбольницу

Тамбовские спасатели сняли мужчину с верхушки высокой ели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что спасенный оказался иностранным студентом. В свою очередь, в МВД рассказали, что это был не студент, а мужчина 1985 года рождения, а такая информация появилась из-за того, что инцидент произошел рядом с общежитием вуза.

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Уточняется, что сотрудники МЧС спустили мужчину на землю с помощью автолестницы.

«По его словам, он от кого-то убегал. Его сняли, его всего трясло», — рассказали в полиции.

После беседы с психологами мужчину отправили в психиатрическую больницу.