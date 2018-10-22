В зоопарке Индианаполиса львица задушила мужа

В зоопарке Индианаполиса 12-летняя львица Зури задушила своего партнера, 10-летнего льва Найака, сообщает The Guardian.

Сообщается, что раньше между животными не было замечено взаимной агрессии. По словам работников зоопарка, львица просто сомкнула зубы на шее партнера и не ослабляла хватку, пока он не перестал дышать. Сотрудники не стали разнимать хищников, боясь пострадать от зубов Зури или нанести травмы кому-нибудь из животных.

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Сотрудники зоопарка заявили, что до сих пор не понимают причин такого поведения Зури, учитывая, что у них с Найаком есть трое детенышей и они прожили вместе восемь лет.

Ранее сообщалось, что в зоопарке в Дании пингвины-геи похитили детеныша у гетеросексуальных сородичей.