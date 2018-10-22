В Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,7

В канадской провинции Британская Колумбия произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

О пострадавших или материальном ущербе от подземных толчков не сообщалось. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 33 км в 190 км от города Порт Харди, расположенного на северно-восточном конце острова Ванкувер.

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Отмечается, что угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что ущерб от землетрясения и последовавшего цунами в Индонезии оценили в $911 млн.