В Подмосковье овчарку похоронили заживо

В подмосковных Мытищах случайно нашли закопанную в землю немецкую овчарку. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Проезжавший мимо водитель остановился у леса и услышал стоны и хрипы животного.

Обессиленную собаку откопали и передали зоозащитникам.

Однако животное, которому стало хуже в приюте и требовалась операция, не перенесло наркоза. Волонтеры рассказали, что животное долгое время подвергалось пыткам: у него были сломаны ребра, изрезана морда, тело было покрыто синяками и шишками, а на животе обнаружилась большая опухоль.

Власти Мытищ намерены провести расследования, отмечает «Московский комсомолец».