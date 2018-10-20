Полиция обследует поле, где керченский стрелок тренировался взрывать

Сотрудники полиции обследуют территорию вокруг заброшенного завода, где керченский стрелок, вероятно, тренировался взрывать, передает РИА «Новости».

Уточняется, что территорию возле заброшенного завода рядом с домом Владислава Рослякова обследуют полицейские и следователи.

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По данным полиции, на этом поле Росляков учился взрывать самодельные устройства, а также сжег свой компьютер и телефон.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в керченском колледже Владислав Росляков готовился к этому с января 2017 года.