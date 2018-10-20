Кандидата в президенты Грузии задержали на фестивале конопли

МВД Грузии сообщило о задержании 11 человек на «фестивале легализации конопли» в Тбилиси, передает РИА «Новости».

В числе задержанных — кандидат в президенты страны Зураб Джапаридзе.

В МВД отметили, что кандидат в президенты Джапаридзе добровольно последовал за полицией и теперь участвует в следственных действиях.

Джапаридзе является лидером партии «Гирчи», которая была инициатором легализации марихуаны в стране, что было позже утверждено конституционным судом. Целью фестиваля партия «Гирчи» назвала протест из-за решения властей Грузии ограничить право употребления марихуаны в стране.