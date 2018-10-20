Турция пообещала выяснить все детали убийства Хашукджи
Турция намерена узнать все детали убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает Anadolu.
Об этом рассказал пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.
По его словам, такое намерение выразил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он также назвал раскрытие убийства долгом чести.
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Челик добавил, что следователи не намерены кого-то обвинять заранее, а собираются провести независимое расследование.
Ранее министерство иностранных дел Великобритании сообщило о том, что британское руководство рассматривает дальнейшие шаги в связи с подтверждением гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.