Около 500 тысяч митингующих в Лондоне требуют референдума по Brexit

По предварительным оценкам, около 570 тысяч человек собрались в центре Лондона с требованием провести повторный референдум по окончательному соглашению о выходе Великобритании из состава Европейского союза, передает The Indpendent.

В частности, сообщается, что среди почти полумиллиона собравшихся около тысячи молодых активистов вышли на «Марш за будущее», маршрут которого пролегает по Парк-Лейн к Парламентской площади, где к митингующим обратится мэр города Садик Хан.

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Отмечается, что число людей, которые вышли в центр, почти в пять раз превысило предварительные оценки СМИ и экспертов.

Ранее источник раскрыл ситуацию с дедлайном для переговоров по Brexit.