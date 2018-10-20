Власти уточнили число жертв столкновения поезда с толпой в Индии
В результате столкновения поезда с толпой в Индии погибли 59 человек. Об этом заявил премьер-министр штата Панджаб, передает Reuters.
Кроме того, по словам министра, в результате инцидента пострадали 57 человек. Чиновник не стал давать комментариев по поводу причин случившегося, однако отметил, что расследование аварии продолжается и будет завершено в течение четырех недель.
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Ранее местные СМИ сообщали, что в результате столкновения поезда с толпой погибли около 50 человек.
Инцидент произошел вечером 19 октября. Поезд столкнулся с толпой людей, наблюдавших за мероприятиями в честь индуистского праздника Дашара.