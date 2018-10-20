СК определил причину взрыва на заводе пиротехники в Гатчине

В управлении Следственного комитета (СК) по Ленинградской области заявили, что причиной взрыва, который произошел на пиротехническом заводе в Гатчине, стало нарушение мер безопасности сотрудниками предприятия, а также нарушение технологии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что к производству на заводе были допущены нетрудоустроенные люди без необходимых допусков. Работая на взрывоопасном объекте, они допускали нарушения технологии и мер безопасности.

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«В настоящее время, по подозрению в совершении данного преступления задержан главный инженер АО «Гатчинский завод «Авангард», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что представитель правительства в Ленинградской области проинформировал об обнаружении под завалами на месте взрыва на заводе пиротехники в Гатчине тела еще одной жертвы.