Guardian: последствия скандала с педофилами-священниками из Пенсильвании отразились на США

Сексуальный скандал с участием католических священников в США (штат Пенсильвания) отразился на всей стране по мере того, как в еще 13 штатах начались официальные расследования, пишет британская газета The Guardian.

В материале отмечается, что этот инцидент отразился и на репутации папы Римского Франциска, рейтинги популярности которого падают.

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В этом месяце исследовательский центр Pew Research Center представил результаты опроса, согласно которому было выявлено резкое падение доверия среди католиков США к тому, как папа Римский Франциск занимается скандалом в отношении пенсильванских католиков. Ранее в этом году более 300 членов духовенства нескольких епархий в штате Пенсильвания обвинили в злоупотреблениях и педофилии по отношению к 1 тыс. несовершеннолетних.

Помимо этого, опрос CNN, проведенный в сентябре, показал, что доля американских католиков, которые положительно относились к папе Римскому Франциску, составила 63%, что ниже на 20 пунктов по сравнению с результатами 2017 года, когда к главе Римско-Католической церкви одобрительно относились 83% опрошенных.

Отмечается, что в отношении католических священников Пенсильвании продолжаются гражданские дела. Так, против еще восьми епархий в штате был подан коллективный иск с требованием обнародовать имена священников, связанных с сексуальным скандалом.

В свою очередь на горячую линию, которую открыла генпрокуроратура Пенсильвании, к началу октября поступило более 1200 звонков после обнародования в августе доклада присяжных, в котором католических священников обвинили в массовом сексуальном насилии над детьми.

В июле сообщалось, что Ватикан осудил священников Пенсильвании, которых обвинили в массовой педофилии.