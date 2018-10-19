Украина изъяла российское судно «Норд»

Украинская прокуратура передала российский сейнер «Норд» национальному агентству Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на так называемую прокуратуру Крыма, сохранившуюся в составе украинской генпрокуратуры после воссоединения Крыма с Россией.

Реклама

«Судно «Норд» (бортовой номер М -13-0057) — передано национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль передан украинским властям с целью сохранения бюджетных средств, потраченных на его содержание в порту «Бердянск».

Ранее в Киеве заявили о задержании судна Украины в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, в результате которого полуостров стал частью России, а Севастополь — городом федерального значения.