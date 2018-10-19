Под Петербургом произошел взрыв на заводе пиротехники

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В Гатчине произошел взрыв пиротехники на заводе «Авангард», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Взрыв произошел на заводе «Авангард», обстоятельства выясняются», — сказала представитель пресс-службы.

Представитель экстренных служб региона добавил, что пожарно-спасательные подразделения направляются к месту происшествия.

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Обстоятельства ЧП в настоящий момент выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в мексиканском городе Тультепек в результате взрыва на складе с пиротехникой погибли 12 человек.