Финский суд признал законными обыски у автора статьи о слежке за российскими военными

Суд второй инстанции признал законными обыски, которая проводила полиция в доме журналистки газеты Helsingin Sanomat. Об этом сообщает Yle.

Судья также постановил, что полиция может использовать в своих целях информацию, которую нашли на конфискованном при обыске флеш-накопителе.

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В декабре прошлого года полиция Финляндии провела обыски в доме журналистки Лауры Халминен. Она была соавтором статьи в газете Helsingin Sanomat, в которой говорилось об институте разведки в городе Тиккакоски, который якобы следил за российскими военными.

Финские правоохранители посчитали, что журналисты опубликовали материалы, находящиеся под грифом «секретно».