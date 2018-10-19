В ФРГ хотят включить в список безопасных стран Белоруссию и Украину

Немецкие власти могут внести Белоруссию, Украину и другие страны в список безопасных государств. Об этом сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Отмечается, что Германия может включить в список безопасных стран Украину, Белоруссию, Молдавию, Кубу, Колумбию, Вьетнам, Танзанию, Пакистан, Индию, Кению, Бенин, Гвинею-Бисау, ЧАД и ЦАР.

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В Deutsche Welle добавили, что мигрантов из так называемых безопасных стран легче выслать из Германии, если им отказано в предоставлении политического убежища.

Также в телерадиокомпании рассказали, что намерение немецких властей связано с тем, что процент положительных решений о предоставлении политического убежища гражданам этих стран составляет менее пяти процентов.

Ранее сообщалось, что Германия может увеличить оборонный бюджет из-за ситуации на Украине.