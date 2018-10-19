Синоптики пообещали москвичам заморозки на выходных

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в московском регионе ожидаются похолодание до 10°C и ночные заморозки. Слова Поздняковой передает РИА «Новости».

По ее словам, климатические условия будут меняться. В частности, увеличится облачность, а ветер сменит свое направление на северо-западное и станет «значительно» более холодным. Она подчеркнула, что будет «прохладней», чем «практически» всю текущую неделю.

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«Ночная температура в Москве будет колебаться в пределах плюс 5-7°C», — заметила Позднякова.

При этом она добавила, что в воскресенье, 21 октября, возможно понижение температуры до -1°C.

«Если сейчас у нас температура выше климатической нормы где-то на 5-6°C, то в выходные она уже будет выше нормы где-то на 2-3°C. То есть происходит постепенная смена температурного режима в сторону осени», — заключила синоптик.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москве пойдет первый снег.