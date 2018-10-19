В Москве ограничат продажу алкоголя в День народного единства

Продажа алкоголя будет ограничена в Москве в День народного единства, 4 ноября. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Уточняется, что спиртные напитки — и слабоалкогольные, и крепкие — нельзя будет приобрести в кафе и магазинах, которые находятся рядом с местами проведения массовых мероприятий.

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Кроме того, запрет коснется соков и газировки в стеклянной таре. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы объяснили, что мера направлена на профилактику «различного рода правонарушений» и предотвращения травматизма.

Ранее Минфин предложил повысить минимальные цены на два вида алкоголя.