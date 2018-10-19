Возросло число пострадавших при пожаре в 16-этажном доме в Екатеринбурге

Число пострадавших в результате пожара в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге возросло до трех, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя главка МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Он подчеркнул, что все пострадавшие при пожаре — малолетние дети, самому старшему из них 2,5 года.

Реклама

«Число пострадавших возросло до трех. В десятую городскую клиническую больницу Екатеринбурга доставлена трехмесячная девочка по имени Жанна. И еще две девочки: одной — годик, второй — два с половиной годика», — рассказал Горелых.

При этом представитель МЧС отметил, что госпитализирована была только трехмесячная девочка, остальных после обследования отпустили домой.

«Но госпитализация понадобилась только самой маленькой, Жанне. Она с мамой госпитализирована. А два старших ребенка после оказания необходимой медицинской помощи отпущены домой», — добавил Горелых.

Ранее сообщалось, что жильцы екатеринбургской 16-этажки, в которой горели четыре этажа, вернулись в свои квартиры.