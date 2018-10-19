У берегов Владивостока пропал катер с тремя людьми на борту

В акватории Владивостока пропал катер с тремя людьми на борту. Об этом говорится на официальном сайте главка МЧС по Приморскому краю.

По данным пресс-службы, двое мужчин и одна женщина отправились на ночную рыбалку 16 октября в район острова Скрыплева и до сих пор не вернулись.

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«Поиски силами полиции, родственников и знакомых результата не дали», — сообщили в МЧС.

Как отмечается, утром 19 октября (по местному времени) поиски пропавших жителей Приморья были продолжены.

Ранее сообщалось, что российские пограничники спасли рыбаков из КНДР в Японском море.