В Екатеринбурге рассказали о пострадавших при пожаре в 16-этажном доме

В результате пожара на четырех этажах 16-этажного здания пострадал трехмесячный ребенок, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника штаба пожаротушения.

По его словам, погибших в результате пожара нет.

«В результате пожара пострадал один трехмесячный ребенок. У него — отравление продуктами горения. Погибших нет», — рассказал начальник штаба.

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Также в главке МЧС по Свердловской области сообщили, что открытое горение было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 100 кв. метров.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге загорелся 16-этажный жилой дом.