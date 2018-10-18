В Екатеринбурге загорелся 16-этажный жилой дом

В Екатеринбурге загорелись четыре этажа 16-этажного жилого дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 23.18 (21.18 мск). Изначально сообщалось, что горят с 9-го по 11-й этажи дома, однако к настоящему моменту огонь перекинулся на 12-й этаж.

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«На месте пожара работает большое количество не только наших коллег из МЧС, но и наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД, группы немедленного реагирования территориального ОВД, следственно-оперативная группа полиции», — сказал руководитель пресс-службы.

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