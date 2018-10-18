Передавшего секретные данные СМИ агента ФБР приговорили к четырем годам тюрьмы

Бывший агент ФБР Терри Джеймс Олбери, который передал СМИ секретные документы, приговорен к четырем годам тюрьмы, сообщает Associated Press.

Всего агент передал одному интернет-изданию 70 документов, 50 из которых были засекречены. Один из документов описывал получение ФБР доступа к информантам.

Реклама

В апреле 2018 года Олбери признал свою вину. Во время оглашения приговора судья подчеркнула, что он передал документы намеренно и знал, что подвергает риску национальную безопасность.

Ранее сообщалось, что ФБР устраивало утечку данных в СМИ для обоснования слежки.