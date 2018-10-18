Охранника нашли мертвым в детском саду управделами президента в Москве

В помещении детского сада в столичном районе Черемушки найдено тело избитого охранника. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Утром 16 октября в помещении для охраны детского сада №1 управления делами президента РФ по адресу: ул. Профсоюзная, д. 45, корп. 2, был обнаружен труп 50-летнего сотрудника частного охранного предприятия ООО «Миротворец», — сообщил источник.

По его словам, на лице погибшего зафиксировали кровоподтек и синяк в области носа. Собеседник агентства добавил, что по данному факту начата проверка.