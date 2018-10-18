МЧС предупреждает о сильном тумане в Подмосковье

МЧС предупреждает о сильном тумане с ухудшением видимости до 500 метров в Московской области в ближайшие часы, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведомство.

Туман будет наблюдаться в регионе до 10.00 утра 18 октября.

В ведомстве предупредили о снижении видимости, затруднении движения транспорта, увеличении вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, посоветовали воздержаться от выхода на улицу, а пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.