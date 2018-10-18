Трое пострадавших в Керчи находятся в коме
Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что трое пострадавших при нападении на колледж в Керчи находятся в коме, передает РИА «Новости».
Она уточнила, что у них произошло несколько остановок сердца.
Еще пятерых человек готовят к эвакуации в московские больницы.
Реклама
«Три в тяжелой коме после нескольких остановок сердца уже. Все тоже после операций, связанных с массивными повреждениями конечностей, внутренних органов», — уточнила она.
Ранее Скворцова сообщила, что пострадавшие в основном получили ранения в результате взрыва.