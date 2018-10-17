В Крыму рассказали, где будут искать источник агрессии стрелка из Керчи
По словам уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым Ирины Клюевой, источники агрессивного поведения студента, устроившего массовую стрельбу в политехническом колледже в Керчи, будут искать в семье передает РИА «Новости».
«Источники такого агрессивного поведения, в том числе в семье будут искать. И даже в первую очередь в семье. Во вторую очередь — в школах и так далее. Как обычно это происходит», — сообщила Клюева.
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Она также отметила, что влияние компании и соцсетей тоже будет прорабатываться.
Ранее сообщалось, что в Керчи началось опознание погибших при стрельбе в колледже.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.