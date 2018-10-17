В личных вещах стрелка из Керчи нашли второе взрывное устройство
В личных вещах Владислава Рослякова, подозреваемого в массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи, было обнаружено второе взрывное устройство, сообщил представитель оперативного штаба, организованного для расследования нападения, передает РИА «Новости».
«Второе взрывное устройство обнаружено в личных вещах в здании колледжа и обезврежено накладным зарядом», — рассказал представитель оперативного штаба.
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Ранее сообщалось, что знакомые керченского стрелка назвали возможную причину трагедии.
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