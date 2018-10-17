МИД рассказал об изменении отношения к Бутиной в тюрьме в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что отношение к россиянке Марии Бутиной после последнего визита российских дипломатов 10 октября улучшилось, передает РИА «Новости».

По ее словам, следующий визит намечен на 17 октября (по времени США). Она отметила, что россиянке теперь разрешено покидать камеру, общаться с другими заключенными, ходить на реабилитацию.

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«После того, как благодаря нашим усилиям в конце сентября Марию Бутину перевели на общий режим содержания, отношение к россиянке со стороны администрации тюрьмы улучшилось. Ее больше не донимают теми унизительными процедурами, обращаются корректно», — сказала Захарова.

Представитель МИД России добавила, что изменения условий содержания способствовали улучшению психологического состояния Бутиной.

Захарова подчеркнула, что на заседании суда, которое запланировано на 13 ноября, сторона защиты будет настаивать на полной невиновности гражданки России.

Ранее СМИ сообщили, что отец Бутиной на протяжении недели не мог дозвониться до дочери.