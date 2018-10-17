Установлена личность расстрелявшего людей в колледже в Керчи
Установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж в Керчи и расстрелявшего людей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
По данным СК, молодой человек, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье.
«Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков», — сообщили в СК.
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Следствие предварительно полагает, что он расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Его тело было обнаружено в одном из помещений колледжа.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.