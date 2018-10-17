Жителя Забайкалья осудили за финансирование ИГ

Жителя Забайкальского края приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, Шараф Ахмедов в июне 2016 года перевел деньги на электронный кошелек, который использовался для финансирования деятельности террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ).

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«Дальневосточный окружной военный суд в Чите признал Ахмедова виновным в финансировании терроризма и приговорил его к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в региональном ФСБ.

Подчеркивается, что Ахмедов полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в Дагестане ликвидировали двух сторонников ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.