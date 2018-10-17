Минздрав Украины отчитался о резком увеличении числа заболевших корью

В украинском минздраве сообщили, что в стране за последнюю неделю число заболевших корью увеличилось на 28%. Отчет минздрава опубликован на сайте ведомства.

В минздраве рассказали, что за прошлую неделю корью заболели 707 человек. Из них 189 взрослых и 518 детей.

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«Это существенно больше, чем на предыдущей неделе — почти на 28%», — подчеркнули в ведомстве.

Также представители минздрава отметили, что заболеваемость украинских детей корью остается на высоком уровне. В министерстве добавили, что риск передачи заболевания повышается из-за совместного пребывания детей в школах и садах.

По данным минздрава, с начала 2018 года на Украине заразились корью 33165 человек.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал о вспышке сибирской язвы на Украине.