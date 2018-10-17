МИД заявил о возвращении сотен тысяч соотечественников в Россию

Заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что за время работы госпрограммы по переселению соотечественников в страну переехали около 800 тыс. человек. Об этом он рассказал «Известиям».

«Общий итог — переселение в Россию около 800 тысяч человек», — сказал Карасин.

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Чиновник отметил, что на государственную программу позитивное влияние оказала информационная работа. Также он предположил, что программа востребованная из-за проводимой рядом стран «антироссийской» политики. Карасин не стал уточнять, какие страны, по его мнению, проводят такую политику.

Ранее сообщалось, что правительство поддержало упрощенную процедуру получения гражданства России.