Охранник напал на инвалида в ТЦ на юге Москвы

В Главном управлении МВД по Москве сообщили о проверке по факту нападения охранника магазина на посетителя торгового центра на юге города, передает агентство городских новостей «Москва».

«Инцидент по адресу: ул. Кировоградская, д. 13А произошел вечером 13 октября. Между сотрудниками и посетителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил телесные повреждения и был направлен в медицинское учреждение. Полиция установила всех участников конфликта, они опрошены. В настоящее время проводится проверка», — рассказали в ГУ МВД.

Полиция начала проверку после публикации в сети видеозаписи конфликта в одном из столичных торговых центров. По словам правозащитников, посетители магазина жаловались на досмотри и запрет съемки в магазине, после чего решили устроить рейд. Между ними и сотрудниками магазина возник конфликт, в ходе которого охранник перебросил посетителя через плечо. Сообщается, что пострадавший является инвалидом третьей группы, он был госпитализирован.