В результате «технологической вспышки» на челябинской ТЭЦ пострадал один человек

Один человек пострадал в результате «технологической вспышки» на челябинской ТЭЦ-2. Об этом сообщает 74.ru.

Источник портала сообщил, что на ТЭЦ произошел взрыв водорода. Однако в региональном главке МЧС эту информацию не подтвердили.

«На ТЭЦ-2 в Челябинске произошёл не взрыв, а технологическая вспышка. Наши сотрудники практически не работали. Прибыли две единицы техники, восемь человек. На месте не было ни горения, ни задымления», — сообщили в ведомстве.

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При этом, подчеркивает портал, разницу между технологической вспышкой и взрывом в МЧС не объяснили. В региональном минздраве рассказали, что у пострадавшего ожоги 40% поверхности тела I и II степени. Он госпитализирован.

В компании «Фортум», в состав которой входит ТЭЦ-2, позднее рассказали подробности случившегося.

«16 октября на Челябинской ТЭЦ-2 из-за утечки и возгорания водорода отключен турбогенератор ТГ-3 мощностью 100 МВт. Возгорание было оперативно ликвидировано до прибытия пожарных расчетов. Один сотрудник ремонтной организации получил ожоги, он направлен в медучреждение, его жизнь находится вне опасности», — говорится в сообщении компании.

Там добавили, что причины инцидента выясняются.