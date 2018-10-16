Президент Египта возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает РИА «Новости».

Президент принес большой венок, украшенный лентой цветов египетского флага. В это время военный оркестр исполнил гимн Египта.

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После этого Ас-Сиси выехал в Совет Федерации, где у него запланирована встреча со спикером Валентиной Матвиенко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проведут встречу 17 октября в Сочи.