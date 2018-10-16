Синоптики рассказали о скором завершении бабьего лета

Бабье лето в европейской части России завершится 20 октября. Об этом заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, «в субботу уже все».

«Температура упадет градуса на 4-5, уже спрогнозировано, что будет 10 градусов тепла. По сравнению с понедельником почти на 9-10 градусов понизится температура, осадки небольшие», — сказал Вильфанд.

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Глава Гидрометцентра отметил, что столь затяжного бабьего лета на европейской территории России не было давно. Вильфанд рассказал, что температура будет падать постепенно в течение недели.

«До четверга включительно вот такая погода будет: безоблачная, ясная, сухая, хрустальный воздух будет», — сообщил он.

По словам главы Гидрометцентра, переходный период начнется в пятницу, 19 октября, когда в Москве появятся облака, возможен небольшой дождь.

Ранее сообщалось, что минувшее воскресенье в Москве побило температурный рекорд за последние 70 лет.